Украинские дроны-перехватчики интересуют страны Персидского залива: что предлагает Киев

15:57 30.03.2026 Пн
3 мин
Успеет ли Украина воспользоваться моментом, пока рынок не ушел к конкурентам?
aimg Екатерина Коваль
Украинские дроны-перехватчики интересуют страны Персидского залива: что предлагает Киев Морской беспилотник Magura (Getty Images)

Украина стремится использовать конфликт на Ближнем Востоке как стартовую площадку для выхода на глобальный рынок вооружений. Президент Владимир Зеленский провел эти выходные в регионе Персидского залива, заключая рамочные соглашения о сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Иран нафантазировал удар по складу украинских антидронных систем в Дубае

Почему интерес к украинским дронам вырос

Война США и Израиля с Ираном продемонстрировала уязвимость многих стран к угрозе беспилотников, в частности относительно дешевых иранских "шахедов". Именно с такими дронами Украина сталкивается ежедневно - российские войска запускают сотни беспилотников за одну ночь.

По словам Зеленского, Украина предлагает не просто дроны, а целостную систему:

"Украина делится экспертизой, которой нет на Ближнем Востоке. Экспертиза - это не дрон, это навык, стратегия, система, где дрон является одной из частей обороны", - пояснил он.

Производители готовы, но ждут разрешения

Украинские компании - Wild Hornets, SkyFall, UForce (производитель морских дронов Magura) - подтвердили, что получили запросы из стран Персидского залива. Однако они не ведут прямых переговоров о контрактах, ожидая "зеленого света" от Киева.

По оценкам Игоря Федирко, председателя Украинского совета оборонной промышленности, в этом году Украина может экспортировать вооружения на сумму около 2 млрд долларов, а в лучшем сценарии за пять лет - до 10 млрд долларов в год.

Потенциал производства и уникальная технология

В январе Украина произвела 40 000 дронов-перехватчиков. По словам президента, при условии достаточного финансирования страна может увеличить производство до 2 000 перехватчиков в день, из которых только 1 000 нужна для собственных нужд.

Особый интерес вызывают морские дроны Magura, которые уже используются для перехвата российских беспилотников над Черным морем. Их можно размещать вдоль побережья Персидского залива, управляя ими через программное обеспечение, что уменьшает потребность в личном составе.

Вызовы: не упустит ли Украина момент

Несмотря на амбиции, отрасль сталкивается с бюрократическими препятствиями. Галина Янченко, народный депутат, близкая к оборонным производителям, отметила, что правительство слишком медленно открывает экспорт вооружений, а производители остро нуждаются в капитале для расширения.

"Есть риск упустить момент, потому что международный рынок не ждет", - предупредила Анастасия Мишкина из ассоциации Tech Force in UA.

Даже после заключения сделок понадобятся месяцы, чтобы наладить противовоздушную оборону на основе дронов, обучить пилотов, настроить радары и инфраструктуру. В то же время Тарас Тимочко, руководитель программы перехватчиков-дронов в фонде "Вернись живым" уверен, что страны Персидского залива пройдут этот быстрее, чем Украина.

Напомним, эффективность украинских дронов-перехватчиков существенно возросла. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении показателей на 55%, что стало результатом системной работы над усовершенствованием технологий и тактики применения.

В то же время Владимир Зеленский анонсировал договоренности со странами Ближнего Востока, назвав их беспрецедентными для украинской оборонной промышленности. По его словам, речь идет о долгосрочном сотрудничестве, которое позволит масштабировать производство.

Однако не все европейские партнеры разделяют оптимизм. Генеральный директор Rheinmetall сравнил украинские разработки дронов с "игрой в Lego", фактически обесценив инженерные достижения украинских производителей.

Больше по теме:
Украина Ближний восток Дрони
Новости
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
По Украине катится массовая волна "минирований": что известно на данный момент
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны