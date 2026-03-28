ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран нафантазировал удар по складу украинских антидронных систем в Дубае

13:55 28.03.2026 Сб
1 мин
Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Иране заявили, что якобы уничтожили склад с украинскими противодронными системами в Дубае. Однако это ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное агентство Fars и комментарий журналистам от спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

"Уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае в результате ракетного удара", - заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Там также добавили, что на этом складе якобы находился 21 украинец. И все они, вероятно, погибли.

Представитель МИД Украины назвал эти сообщения ложью.

"Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции - и этим ничем не отличается от россиян", - сказал Тихий.

В Иране пригрозили Украине

Напомним, ранее председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.

По его словам, шаги Украины по помощи Израилю превращают всю ее территорию в "законную и легальную цель" для Ирана в соответствии с Уставом ООН.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД Украины Иран Дубай Дрони
Новости
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны