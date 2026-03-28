Иран нафантазировал удар по складу украинских антидронных систем в Дубае
В Иране заявили, что якобы уничтожили склад с украинскими противодронными системами в Дубае. Однако это ложь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное агентство Fars и комментарий журналистам от спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
"Уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае в результате ракетного удара", - заявили в Корпусе стражей исламской революции.
Там также добавили, что на этом складе якобы находился 21 украинец. И все они, вероятно, погибли.
Представитель МИД Украины назвал эти сообщения ложью.
"Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции - и этим ничем не отличается от россиян", - сказал Тихий.
В Иране пригрозили Украине
Напомним, ранее председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.
По его словам, шаги Украины по помощи Израилю превращают всю ее территорию в "законную и легальную цель" для Ирана в соответствии с Уставом ООН.