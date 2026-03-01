Израиль заявил о полной ликвидации руководства иранской "оси террора"

Израиль заявил, что в результате двухдневных ударов по Ирану было ликвидировано все высшее руководство Ирана, в том числе сам аятолла Али Хаменеи и его ближайшее окружение. Также до этого ликвидировали руководителей иранских "прокси"-организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля.

"После ликвидации Верховного лидера иранского террористического режима: Армия обороны Израиля объявляет о ликвидации всех высокопоставленных лидеров террористических организаций на иранской оси террора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что израильские ВВС ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи. До этого были ликвидированы руководители проиранских террористических организаций:

Хасана Насраллу, лидера террористической организации "Хезболла";

Яхью Синвара, лидера террористической организации ХАМАС

Мохаммеда Дейфа, командира военного крыла ХАМАС

Мухаммеда аль-Гамари, начальника Генерального штаба хуситов

высокопоставленных чиновников иранского режима - Голама Али Рашида, командира центрального штаба Хатам-аль-Анбия, Мохаммеда Багери, начальника штаба Вооруженных сил Ирана, и Хоссейна Салами, командира Корпуса стражей исламской революции, и других.

"В течение десятилетий эти высокопоставленные чиновники действовали, чтобы уничтожить Государство Израиль. В рамках этой деятельности они способствовали жестокой резне 7 октября, а также десяткам других террористических атак против Государства Израиль и его жителей", - отметили в АОИ.

Также была опубликована инфографика с указанием уничтоженных иранских чиновников и их "прокси".

Фото: Армия обороны Израиля