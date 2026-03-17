Иран и США провели скрытые переговоры, - Axios

Неназванный американский чиновник сообщил, что в последние дни был возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Axios.

Контакт через текстовые сообщения

По словам источника, Арагчи направлял Виткоффу текстовые сообщения, в которых внимание уделялось прекращению военных действий.

Известно, что количество сообщений и их содержание не разглашается. Американский чиновник подчеркнул, что инициатором контакта выступил именно Арагчи.

После публикации информации иранский министр опроверг сообщения о недавнем контакте с Виткоффом, отметив в X, что последний разговор состоялся до "незаконного военного нападения" США на Иран.

Американский представитель заявил, что это заявление не соответствует действительности.

Заявления Трампа о переговорах

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Иран общался с американской стороной, однако уточнил, что пока не ясно, кто именно уполномочен заключать соглашения.

Трамп добавил, что открыт к переговорам, но скептически оценивает готовность Тегерана к договоренностям, поскольку неизвестно, кто принимает решения в стране после смерти ряда высокопоставленных чиновников.

Условия возможной мирной сделки

Американские источники сообщили, что Трамп рассматривает соглашение, которое позволило бы Ирану интегрироваться с мировым рынком и получать доход от экспорта нефти.

Однако требования Тегерана о "репарациях" как части мирного соглашения были отклонены.

Внутренние нюансы в Иране

Источники отмечают, что Арагчи не считался ключевым лицом до войны, однако сейчас он координирует действия с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который фактически управляет государством после смерти верховного лидера.

США продолжают поддерживать контакт с Арагчи, считая его своим главным собеседником.