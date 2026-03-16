Макрон потребовал от Ирана немедленно прекратить атаки на страны Ближнего Востока

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил ситуацию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал Тегеран немедленно прекратить неприемлемые атаки на страны Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Макрона в соцсети X.

Французский лидер подчеркнул, что атаки Ирана происходят как напрямую, так и через посредников, затрагивая, в частности, Ливан и Ирак.

По словам Макрона, вмешательство Франции в регион ограничивается исключительно оборонной политикой, направленной на защиту национальных интересов, сотрудничество с партнерами и обеспечение свободы судоходства.

Он отметил, что любая попытка сделать Францию целью агрессии недопустима.

Последствия эскалации и гуманитарные риски

Макрон подчеркнул, что неконтролируемая эскалация провоцирует хаос во всем регионе с долгосрочными последствиями.

По его словам, в результате страдают люди как в Иране, так и в соседних странах, что делает ситуацию критической с точки зрения безопасности и гуманитарной стабильности.

Французский лидер заявил, что мир и стабильность возможны лишь через создание новой системы политической и безопасности, которая обеспечит контроль над ядерной программой Ирана и ответственность за угрозы, исходящие от ракетной программы и дестабилизирующих действий Тегерана.

Восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе

Макрон также призвал Иран восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув важность этого шага для мировой экономики и безопасности морских путей.

По его мнению, это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации и защиты региональных и международных интересов.