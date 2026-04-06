Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума: кто получил "пропуск" от Ирана

Движение через Ормузский пролив, который Иран фактически закрыл в начале войны с США, достигло самого высокого уровня за последние недели. За выходные 21 судно прошло по узкому коридору - это самый большой двухнедельный показатель с первых чисел марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как работает "безопасный пропуск"

Страны, испытывающие острую потребность в энергоносителях, заключают с Тегераном индивидуальные соглашения о безопасном прохождении своих танкеров. Иран предоставляет исключения и ведет переговоры о выводе судов из Персидского залива. По словам аналитиков Kpler, это укрепляет контроль Тегерана над стратегической водной артерией.

"Иран отвечает на запросы партнеров, одновременно усиливая свой контроль над Ормузским проливом. Проход остается на милость Ирана, и ситуация может измениться в любой момент, если конфликт обострится", - отметила старший аналитик Kpler Му Ю Сю.

Какие страны и суда прошли

Иранские суда традиционно доминируют в трафике.

Ирак получил исключение как "братская страна" - в воскресенье через пролив прошел танкер с иракской нефтью.

Индия добилась вывода нескольких своих судов и даже впервые за годы получила иранский сжиженный нефтяной газ (восемь газовозов LPG).

Китай - два контейнеровоза прошли со второй попытки.

Япония - два судна также получили разрешение.

Пакистану предложили 20 слотов для вывода судов (больше, чем у него застряло за проливом).

Суда под флагами Турции, Греции, Таиланда также транзитировали.

Маршруты и платежи

Большинство "зеленых" судов проходят вдоль иранского побережья, но все больше выбирают противоположный маршрут - вдоль Омана. Оман подтвердил, что проводит переговоры для облегчения прохода.

Иран также продвигает закон, который формализует систему платежей за транзит. Тегеран заявляет, что будет пропускать суда только после того, как собранные "пошлины" покроют убытки от войны.