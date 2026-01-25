ua en ru
Иран готовится к возможному удару США, - СМИ

Иран, Воскресенье 25 января 2026 22:47
Иран готовится к возможному удару США, - СМИ Фото: лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленное подземное укрытие в Тегеране после предупреждений со стороны силовых и военных структур о росте вероятности удара США в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Заявления Трампа усилили напряжение

Оценка Тегераном риска американского удара усилилась после заявлений президента США Дональда Трампа. В пятницу он сообщил, что американские военные корабли направляются к водам вблизи Ирана.

"У нас есть много кораблей, направляющихся в Иран. Я надеюсь, что нам не придется их использовать", - заявил Трамп.

Тегеран угрожает "тотальной войной"

В ответ на возможные действия США высокопоставленный иранский чиновник заявил, что любая атака будет расценена как "тотальная война против Ирана". Эту риторику иранские власти повторяют в течение последних дней.

Кроме того, иранское студенческое информационное агентство со ссылкой на парламентскую комиссию по национальной безопасности сообщило: любое покушение на Хаменеи может привести к объявлению джихада.

Президент Ирана Масуд Пезешкян ранее также заявлял, что удар по верховному лидеру будет означать "тотальную войну против иранской нации".

Санкции США и новые жертвы протестов

Новые сообщения о возможном ударе США появились после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп сигнализировал об уменьшении масштабов репрессий в стране. Впрочем, несмотря на ограничение доступа к интернету, из Ирана поступают новые данные о насилии против протестующих.

В пятницу Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против Ирана в ответ на действия властей.

По данным иранской правозащитной организации HRANA, по состоянию на субботу подтверждена гибель по меньшей мере 5 137 человек во время беспорядков, хотя реальное количество жертв может быть больше.

Протесты в Иране

С конца 2025 года Иран охватили масштабные антиправительственные протесты, которые сначала вспыхнули в Тегеране среди предпринимателей из-за ухудшения экономической ситуации и стремительного обесценивания национальной валюты относительно доллара США.

Впоследствии волна недовольства распространилась и на регионы, которые традиционно считались благосклонными к действующей власти. В частности, акции прошли в Куме в центральной части страны и Мешхеде на северо-востоке.

Президент США Дональд Трамп публично обратился к иранцам с призывом не сворачивать протесты и брать под контроль государственные институты, заявив, что поддержка для протестующих "уже идет".

Он также предупредил о готовности к "крайне жёстким действиям" в случае казни участников протестов и призвал к демонтажу режима аятолл, подчеркнув необходимость поиска нового лидера. Кроме этого, Трамп сообщил о направлении в Иран значительной военно-морской флотилии.

