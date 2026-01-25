Іран готується до можливого удару США, - ЗМІ

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї переїхав до укріпленого підземного укриття в Тегерані після попереджень з боку силових і військових структур про зростання ймовірності удару США найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Заяви Трампа посилили напруження

Оцінка Тегераном ризику американського удару посилилася після заяв президента США Дональда Трампа. У п’ятницю він повідомив, що американські військові кораблі прямують до вод поблизу Ірану.

"У нас є багато кораблів, що прямують до Ірану. Я сподіваюся, що нам не доведеться їх використовувати", - заявив Трамп.

Тегеран погрожує "тотальною війною"

У відповідь на можливі дії США високопоставлений іранський чиновник заявив, що будь-яка атака буде розцінена як "тотальна війна проти Ірану". Цю риторику іранська влада повторює протягом останніх днів.

Крім того, іранське студентське інформаційне агентство з посиланням на парламентську комісію з національної безпеки повідомило: будь-який замах на Хаменеї може призвести до оголошення джихаду.

Президент Ірану Масуд Пезешкян раніше також заявляв, що удар по верховному лідеру означатиме "тотальну війну проти іранської нації".

Санкції США та нові жертви протестів

Нові повідомлення про можливий удар США з’явилися після того, як минулого тижня Дональд Трамп сигналізував про зменшення масштабів репресій у країні. Втім, попри обмеження доступу до інтернету, з Ірану надходять нові дані про насильство проти протестувальників.

У п’ятницю Міністерство фінансів США запровадило додаткові санкції проти Ірану у відповідь на дії влади.

За даними іранської правозахисної організації HRANA, станом на суботу підтверджено загибель щонайменше 5 137 осіб під час заворушень, хоча реальна кількість жертв може бути більшою.