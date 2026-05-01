Израиль передал ОАЭ лазерную ПВО для защиты от атак Ирана, - FT

04:50 01.05.2026 Пт
Также Тель-Авив передал систему обнаружения дронов Spectro
aimg Юлия Маловичко
Израиль передал ОАЭ лазерную ПВО для защиты от атак Ирана, - FT Фото: система ПВО с лазерной установкой (Getty Iamges)

Израиль передал Объединенным Арабским Эмиратам современные системы противовоздушной обороны, включая лазерную установку Iron Beam, для усиления защиты от иранских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным собеседников издания, ОАЭ получили также систему обнаружения Spectro, которая способна фиксировать дроны типа Shahed на расстоянии до 20 км. Кроме того, была передана одна из версий лазерной системы Iron Beam, способной уничтожать ракеты малой дальности и беспилотники.

Впервые Израиль применил эту технологию в начале 2026 года для перехвата снарядов, выпущенных группировкой "Хезболла".

Системы дополнили уже развернутую в Эмиратах ПВО, в частности Iron Dome. Вместе с техникой Израиль направил в страну военных для обслуживания комплексов.

Также Израиль предоставлял ОАЭ разведывательные данные в режиме реального времени по подготовке Ирана к атакам. Часть вооружения была передана даже из числа прототипов, которые еще не прошли полную интеграцию.

По информации FT, с начала конфликта Иран выпустил по территории ОАЭ более 500 баллистических ракет и около 2 тысяч беспилотников, большинство из которых удалось перехватить.

Напомним, на днях ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ в худший для нефтяного картеля момент - пока война с Ираном парализует поставки через Ормузский пролив.

Еще сообщалось, что ОАЭ попросили у США деньги на случай продолжения войны на Ближнем Востоке.

