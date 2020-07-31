Катастрофа МАУ: Іран готовий провести наступний раунд переговорів у жовтні

Фото: Мохсен Бахарванд (twitter.com/ShaistaLameh)

Іран готовий до співпраці з врегулювання питань катастрофи МАУ

Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо врегулювання питань пов'язаних з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) в жовтні в Тегерані. Також іранська сторона висловила готовність взяти на себе зобов'язання по виплатах компенсацій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Відповідну заяву зробив глава іранської делегації на переговорах з питань катастрофи літака МАУ Мохсеном Бахарвандом на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Він (Бахарванд - ред.) Підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака і серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань щодо встановлення обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплаті необхідних компенсацій", - повідомили в МЗС .

Відзначається, що сторони домовилися підтримувати комунікацію з повного виконання досягнутих напередодні домовленостей.

Нагадаємо, напередодні в Києві завершилися переговори з Іраном, на яких сторони досягло трьох домовленостей.

Також РБК-Україна писало, що Іран погодився виплатити компенсації сім'ям жертв катастрофи МАУ.