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Україна хоче отримати від Ірану всю інформацію про катастрофу МАУ

Київ, Середа 05 серпня 2020 13:18
Україна хоче отримати від Ірану всю інформацію про катастрофу МАУ
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київ сподівається отримати всі дані до наступних переговорів у жовтні

До наступного раунду переговорів з Іраном про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Київ хоче отримати всю інформацію про обставини ракетного удару. Переговори продовжаться в жовтні.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову іранським колегою Мохаммадом Джавадом Зарифом. Сторони обговорили результати першого раунду переговорів, який відбувся у Києві 30 липня.

"Вимога української держави і суспільства дуже проста: правда про трагедію, справедливість стосовно тих, хто збив літак, і гідні компенсації постраждалим", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що до наступного раунду переговорів у жовтні українська сторона розраховує отримати від Ірану всю необхідну інформацію щодо обставин катастрофи. За його словами, після встановлення всіх фактів можна буде перейти до визначення суми компенсацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран погодився виплатити компенсацію за збитий літак МАУ, проте всі суми будуть перераховані тільки після того, як завершиться розслідування і винні понесуть відповідальність.

Крім того, стало відомо, що Україна хоче спільно з Іраном розслідувати катастрофу літака, яка сталася в січні 2020 року.

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