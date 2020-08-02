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У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації за катастрофу МАУ

Україна, Неділя 02 серпня 2020 15:22
У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації за катастрофу МАУ
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Виплата компенсацій буде останнім етапом

Україна задоволена тим, що Іран підтвердив свою готовність виконувати міжнародні зобов'язання щодо катастрофи літака МАУ. Під час першого раунду переговорів з Іраном українська сторона назвала ряд хвилюючих проблемних питань.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Єніна, Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих в катастрофі українського літака лише після завершення розслідування та притягнення винних до відповідальності.

"М'яч зараз знаходиться на іранській стороні. Всіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз підкреслити, що компенсації будуть розраховуватися виключно після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності та вибачення іранської сторони", - заявив він.

Нагадаємо, рейс PS752 української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. Іран взяв на себе відповідальність, але стверджує, що інцидент стався через людську помилку та технічні несправності системи ППО.

Зазначимо, Іран погодився виплатити компенсації сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.

Однак, якщо Іран відмовиться від своїх зобов'язань, то Україна буде змушена звертатися до міжнародних судів.

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