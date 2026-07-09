ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране

08:02 09.07.2026 Чт
2 мин
Что известно о новой атаке США по Ирану?
aimg Эдуард Ткач
В США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране Фото: под удар попали ПВО, склады ракет и не только (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В ночь с 8 на 9 июля США вновь нанесли удары по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. Это уже второй день подряд, когда американские войска наносят удары по иранской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

"8 июля силы... CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Согласно отчету, США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям. В частности, под удар попали:

  • системы ПВО;
  • средства береговой разведки;
  • склады ракет и беспилотников;
  • военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья.

"Эти удары последовали за успешным проведения наступательных операций в Иране накануне вечером", - добавили в командовании, имея ввиду атаку в ночь с 7 на 8 июля.

Тогда в первый день атаки США нанесли удары примерно по 80 иранским военным целям, включая более 60 малых катеров КСИР.

США готовятся в возобновлению боем с Ираном

Напомним, во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном окончен. Он сказал, что не делает вести переговоры с Тегераном после того, как Иран атаковал торговые судна 7 июля.

Этой ночью Трамп сказал журналистам, что после недавних американских атак Иран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить сделку. Однако он не знает, достоит ли Тегеран этого.

Также мы писали, что по данным Axios, США готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном из-за Ормузского пролива. Новая военная кампания может длиться как дни, так и месяц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ормузский пролив
Новости
Тверь и Ставропольский край подверглись атаке дронов: в городах горят нефтебазы
Тверь и Ставропольский край подверглись атаке дронов: в городах горят нефтебазы
Аналитика
Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи: интервью с Кислицей
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи: интервью с Кислицей