В США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране

В ночь с 8 на 9 июля США вновь нанесли удары по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. Это уже второй день подряд, когда американские войска наносят удары по иранской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

"8 июля силы... CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Согласно отчету, США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям. В частности, под удар попали:

системы ПВО;

средства береговой разведки;

склады ракет и беспилотников;

военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья.

"Эти удары последовали за успешным проведения наступательных операций в Иране накануне вечером", - добавили в командовании, имея ввиду атаку в ночь с 7 на 8 июля.

Тогда в первый день атаки США нанесли удары примерно по 80 иранским военным целям, включая более 60 малых катеров КСИР.