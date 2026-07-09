В США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране
В ночь с 8 на 9 июля США вновь нанесли удары по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. Это уже второй день подряд, когда американские войска наносят удары по иранской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
"8 июля силы... CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.
Согласно отчету, США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям. В частности, под удар попали:
- системы ПВО;
- средства береговой разведки;
- склады ракет и беспилотников;
- военно-морские объекты и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья.
"Эти удары последовали за успешным проведения наступательных операций в Иране накануне вечером", - добавили в командовании, имея ввиду атаку в ночь с 7 на 8 июля.
Тогда в первый день атаки США нанесли удары примерно по 80 иранским военным целям, включая более 60 малых катеров КСИР.
США готовятся в возобновлению боем с Ираном
Напомним, во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном окончен. Он сказал, что не делает вести переговоры с Тегераном после того, как Иран атаковал торговые судна 7 июля.
Этой ночью Трамп сказал журналистам, что после недавних американских атак Иран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить сделку. Однако он не знает, достоит ли Тегеран этого.
Также мы писали, что по данным Axios, США готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном из-за Ормузского пролива. Новая военная кампания может длиться как дни, так и месяц.