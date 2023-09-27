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В Ираке из-за пожара на свадьбе погибли более 100 человек, еще 150 ранены

Ирак, Среда 27 сентября 2023 06:21
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В Ираке из-за пожара на свадьбе погибли более 100 человек, еще 150 ранены Фото: В Ираке произошел пожар во время свадьбы, пострадали более 250 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Из-за пожара, возникшего во время празднования свадьбы в иракской провинции Ниневия, погибли более 100 человек, еще 150 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заместитель губернатора Ниневии Хасан аль-Аллак отметил, что подтверждена гибель 113 человек. Государственные СМИ Ирака сообщают о 150 раненых.

По данным местной гражданской обороны, пожар охватил большой зал для проведения мероприятий после того, как во время празднования свадьбы был зажжен фейерверк.

По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся строительных материалов, что способствовало его быстрому обвалу.

Федеральные власти Ирака направили на место пожара десятки машин скорой помощи и медицинские бригады.

Происшествия в Ираке

В конце 2022 года боевики ИГИЛ в Ираке расстреляли гражданский автомобиль и оказавшихся возле него людей. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.

А в провинции Дахук в Иракском Курдистане взорвалось студенческое общежитие в центре города. В результате четыре человека погибли, еще 27 пострадали.

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