В Ираке боевики ИГИЛ обстреляли крестьян и гражданский автомобиль: есть погибшие

В понедельник, 19 декабря боевики ИГИЛ расстреляли гражданский автомобиль и оказавшихся возле него людей. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Xinhua .

Нападение произошло вечером возле села рядом с городом Халис. Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян.

На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики.