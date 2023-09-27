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В Іраку через пожежу на весіллі загинуло понад 100 людей, ще 150 поранені

Ірак, Середа 27 вересня 2023 06:21
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В Іраку через пожежу на весіллі загинуло понад 100 людей, ще 150 поранені Фото: В Іраку сталася пожежа під час весілля, постраждало понад 250 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Через пожежу, яка виникла під час святкування весілля в іракській провінції Ніневія, загинули понад 100 людей, ще 150 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак зазначив, що підтверджено загибель 113 осіб. Державні ЗМІ Іраку повідомляють про 150 поранених.

За даними місцевої цивільної оборони, пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування весілля було запалено феєрверк.

За попередньою інформацією, будівля була побудована з легкозаймистих будівельних матеріалів, що сприяло її швидкому обвалу.

Федеральна влада Іраку направила на місце пожежі десятки машин швидкої допомоги та медичні бригади.

Надзвичайні події в Іраку

Наприкінці 2022 року бойовики ІДІЛ в Іраку розстріляли цивільний автомобіль і людей, які біля нього опинились. Загинуло 8 осіб, ще 7 отримали поранення.

А в провінції Дахук в Іракському Курдистані вибухнув студентський гуртожиток у центрі міста. Внаслідок цього четверо людей загинули, ще 27 постраждали.

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