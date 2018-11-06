Ірак тимчасово виводиться з-під антиіранських нафтових санкцій

Фото: прапори Іраку і США (iraqiembassy.us)

Ірак зможе закуповувати енергоносії у Ірану для цілей енергопостачання

Ірак зможе закуповувати енергоносії у Ірану для цілей енергопостачання, незважаючи на санкції США проти Ірану. Про це заявив спеціальний представник американського Держдепу по Ірану Брайан Хукс, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, "Іраку дали виключення" з енергетичних санкцій США щодо Ірану.

Таким чином, Ірак став вже дев'ятою країною, яка отримала дозвіл Вашингтона продовжувати закупівлі енергоносіїв у Ірану. Зокрема, Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина, Китай, Індія і Південна Корея тимчасово виводяться з-під санкцій.

Нагадаємо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової та інших галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.