Помпео назвав країни, які тимчасово виводяться з-під антиіранських санкцій

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина, Китай, Індія і Південна Корея тимчасово виводяться з-під санкцій

Вісім країн тимчасово виводяться з-під антиіранських санкцій. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

зокрема, Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина, Китай, Індія і Південна Корея тимчасово виводяться з-під антиіранських санкцій.

За словами Помпео, санкції США спрямовані на скорочення експорту іранської нафти, який з травня впав на мільйон барелів на день.

Нагадаємо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея стала першою країною-винятком з санкцій США.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової та інших галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

Майк Помпео заявив, що незважаючи на масові протести в Ірані у відповідь на відновлення санкцій, влада США впевнена, що ситуація не дозволить Ірану відновити повторний запуск розробки ядерної зброї.