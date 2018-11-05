Вступили в силу санкції США проти Ірану

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Нові санкції торкнуться енергетичної та економічної галузі Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновлює всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової й усі інші галузі, що стосуються економіки.

Спецпредставник США по Ірану Брайан Хук повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працюює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що незважаючи на масові протести в Ірані у відповідь на відновлення санкцій, влада США впевнена, що ситуація не дозволить Ірану відновити повторний запуск розробки ядерної зброї.

"Ми впевнені, що іранці не приймуть цього рішення", - повідомив держсекретар США.

Також він підтвердив, що будь-які країни, в тому числі і зі складу ЄС, які будуть мати спільний бізнес з іранськими компаніями, також будуть потрапляти під обмеження Міністерства фінансів США.

"Європейським компаніям буде заборонено вести справи одночасно і з США, і з Іраном", - зазначив Помпео.

Раніше повідомлялося, що Трамп закликав Іран зробити "чіткий вибір" перед новою хвилею санкцій. У зверненні Трампа сказано, що основна мета США - змусити режим Ірану зробити чіткий вибір.

Нагадаємо, Іран відреагував на відновлення санкцій США. За словами офіційного представника МЗС Ірану Бахрама Касемі, нові санкції США будуть в основному мати "психологічний вплив".