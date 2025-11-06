Apple готовит iPhone Air 2: в будущей модели появится заметное улучшение камеры (фото)

Apple работает над вторым поколением смартфона iPhone Air, и устройство может получить двойную основную камеру вместо одной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Что известно

По данным источника Digital Chat Station, компания тестирует конфигурацию с двумя 48-мегапиксельными модулями - основным Fusion Main и широкоугольным Fusion Ultra Wide, как в базовой линейке iPhone 17.

При этом смартфон сохранит горизонтальное расположение камер, характерное для первой версии iPhone Air. Таким образом, второй модуль будет размещен на том же уровне, а не вертикально, как в iPhone 17.

Предполагаемый дизайн iPhone Air 2 (рендер: 9to5Mac)

Для размещения дополнительной камеры Apple придется переработать внутреннюю компоновку устройства: в блоке камер первого iPhone Air сосредоточены сразу несколько технологий, позволяющих освободить больше места под батарею. При этом компания, по данным инсайдеров, продолжит делать ставку на минимальную толщину и небольшой вес устройства.

Смартфон сохранит горизонтальное расположение камер (фото: 9to5Mac)

Когда может выйти новый iPhone Air

Согласно прогнозу аналитика Мин-Чи Куо, iPhone Air 2 может быть представлен во второй половине 2026 года - вместе с моделями iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также первым складным iPhone.

Кроме того, Apple рассматривает выпуск третьей модели iPhone Air с увеличенным дисплеем - ориентировочно во второй половине 2027 года.

При этом продажи первой версии iPhone Air за пределами Китая оказались ниже ожиданий, поэтому планы компании могут быть скорректированы.

Насколько надежен источник

Digital Chat Station известен как один из наиболее точных инсайдеров в азиатском сегменте. Ранее он корректно сообщил о размере сенсоров в iPhone 15 и 15 Plus, а также раскрыл дизайн панели дисплея iPhone 12 еще в 2020 году.