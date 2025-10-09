ua en ru
Этот новый смартфон превзошел iPhone Air и Galaxy S25 Edge по тонкости и времени работы аккумулятора

Четверг 09 октября 2025 15:15
Этот новый смартфон превзошел iPhone Air и Galaxy S25 Edge по тонкости и времени работы аккумулятора Motorola обещает новый тонкий и легкий телефон Moto Edge 70 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Тонкие и легкие смартфоны стали новой тенденцией после складных устройств: Samsung впечатлил Galaxy S25 Edge, Apple - iPhone Air. Главный минус таких моделей - уменьшенная емкость аккумулятора. Motorola решила решить эту проблему с новым Moto Edge 70, объединив тонкий корпус и батарею приличного объема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Ранее компания анонсировала Moto X70 Air для китайского рынка, а теперь готовит аналогичный тонкий и легкий смартфон для международных продаж. Судя по утечкам, это и есть Moto Edge 70 - название полностью соответствует логике бренда.

Аккумулятор и время работы

По официальным тизерам Motorola, Moto Edge 70 получит аккумулятор емкостью 4 800 мА/ч. На первый взгляд это не выглядит впечатляюще, учитывая, что у обычных смартфонов батареи превышают 5 000 мА/ч. Но утечки показывают, что толщина Edge 70 будет менее 6 мм.

Для сравнения, Galaxy S25 Edge имеет толщину 5,8 мм и батарею 3 900 мА/ч, а iPhone Air - 5,6 мм и 3 149 мА/ч. Таким образом, Moto Edge 70 должен обеспечивать более длительное время работы.

Кроме того, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт, что сделает устройство более удобным в повседневном использовании. Для сравнения, Galaxy S25 Edge поддерживает проводную зарядку 25 Вт, а iPhone Air находится примерно в том же диапазоне (точные показатели Apple не раскрывает).

Этот новый смартфон превзошел iPhone Air и Galaxy S25 Edge по тонкости и времени работы аккумулятора
Moto Edge 70 (фото: Motorola)

Камера и цвета

По утечкам, Edge 70 оснастят основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и углом обзора 120 градусов. Смартфон выйдет в трех цветах: Pantone Lily Pad, Pantone Gadget Gray и Pantone Bronze Green.

График релиза и ожидания пользователей

Motorola планирует раскрывать технические характеристики каждый среду до официального релиза, который состоится 5 ноября в некоторых европейских странах, тогда как запуск в Китае ожидается уже в этом месяце.

