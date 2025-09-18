ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гнется ли iPhone Air? Новый смартфон Apple проверили на прочность

Четверг 18 сентября 2025 13:45
UA EN RU
Гнется ли iPhone Air? Новый смартфон Apple проверили на прочность Apple проверила iPhone Air на изгиб (скриншот: Apple)
Автор: Павел Колесник

Apple представила новый iPhone Air с ультратонким корпусом - самым легким и тонким в истории бренда. Главный вопрос пользователей - выдержит ли смартфон нагрузку, не деформируясь. Компания провела испытание и показала, насколько iPhone устойчив к изгибу и повреждениям в реальных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Главный вопрос: согнется ли iPhone Air?

В предоставленном Apple видео для Tom's Guide новый iPhone подвергли воздействию машины, имитирующей давление около 59 кг на середину устройства. Издание отмечает, что на видео видно, как смартфон "заметно восстанавливает форму и не сохраняет изгиба после испытания".

Судя по всему, iPhone Air должен быть устойчив к изгибу в большинстве реальных ситуаций, однако окончательный вердикт дадут независимые тесты сторонних специалистов.

Гнется ли iPhone Air? Новый смартфон Apple проверили на прочностьТест на изгиб iPhone Air (gif: Tom's Guide)

Вероятно, уже можно с уверенностью сказать, что iPhone Air не будет сгибаться так же, как iPhone 6. Важным фактором здесь является титановая рамка устройства, тогда как iPhone 6 был выполнен из алюминия. Apple заявляет, что iPhone Air "превышает строгие требования к прочности на изгиб" и позиционирует его как самый прочный iPhone в истории.

В отчете также представлены другие видео с тестами на прочность от Apple. Среди них - проверка переднего покрытия Ceramic Shield 2 на моделях iPhone 17, которое обещает в 3 раза лучшую защиту от царапин по сравнению с предыдущим поколением.

Еще одно видео демонстрирует имитацию падений iPhone 17 Pro. Как и ожидалось, результаты, предоставленные Apple, выглядят оптимистично, однако окончательные выводы подтвердят реальные тесты.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной