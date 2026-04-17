iPhone 17 Pro Max "полетел" в космос, но NASA жестко ограничило его функции: какие именно

Смартфоны iPhone 17 Pro Max были включены в перечень оборудования космической миссии NASA Artemis 2. Это один из первых случаев, когда космическое агентство разрешило экипажу брать смартфоны в полет к другому небесному телу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Для того, чтобы iPhone 17 Pro Max попал на борт, NASA провела длительную проверку, состоявшую из четырех фаз. Исследователи идентифицировали потенциальные угрозы - от работы литий-ионных аккумуляторов до электромагнитного излучения, а впоследствии - разработали планы для их устранения.
Интересно, что инициатором выступила сама NASA, а не Apple. Смартфоны были закуплены агентством самостоятельно. Это стало одной из самых масштабных бесплатных маркетинговых кампаний в истории технологического гиганта.
Использование смартфонов на борту было строго регламентировано - астронавты не имели доступа к привычным функциям. Что именно подпало под табу:
Выбор модели обусловлен значительными улучшениями в оптике новой генерации iPhone. Именно эти характеристики позволили астронавтам делать четкие снимки космического пространства.
Главные обновления камеры:
Технологии Apple уже не впервые помогают NASA: ранее марсоход Perseverance получил процессор, аналогичный чипам старых компьютеров Mac.
Однако в NASA считают, что использование iPhone 17 Pro Max в качестве персонального девайса экипажа открывает новый этап интеграции популярной электроники в космические программы.