iPhone 17 Pro Max "полетів" у космос, але NASA жорстко обмежило його функції: які саме

13:14 17.04.2026 Пт
2 хв
Смартфони iPhone 17 Pro Max стали офіційним інструментом астронавтів місії Artemis 2 для фіксації подорожі до Місяця після тривалих безпекових перевірок
aimg Ольга Завада
iPhone 17 Pro Max у космосі мав суворі обмеження (колаж: РБК-Україна)

Смартфони iPhone 17 Pro Max були включені до переліку обладнання космічної місії NASA Artemis 2. Це один із перших випадків, коли космічна агенція дозволила екіпажу брати смартфони у політ до іншого небесного тіла.

Для того, щоб iPhone 17 Pro Max потрапив на борт, NASA провела тривалу перевірку, що складалася з чотирьох фаз. Дослідники ідентифікували потенційні загрози - від роботи літій-іонних акумуляторів до електромагнітного випромінювання, а згодом - розробили плани для їх усунення.

Цікаво, що ініціатором виступила сама NASA, а не Apple. Смартфони були закуплені агенцією самостійно. Це стало однією з наймасштабніших безкоштовних маркетингових кампаній в історії технологічного гіганта.

Технічні обмеження у космосі

Використання смартфонів на борту було суворо регламентоване - астронавти не мали доступу до звичних функцій. Що саме підпало під табу:

  • Зв’язок - на пристроях заблоковано Bluetooth, Wi-Fi та стільниковий зв’язок. Це зроблено, щоб уникнути перешкод для навігаційних систем корабля.
  • Додатки - екіпаж не може грати в ігри або використовувати FaceTime.
  • Тільки медіа - пристрої виконують роль виключно цифрових камер для зйомки Землі та Місяця.

Камера iPhone 17 Pro Max у космічних умовах

Вибір моделі зумовлений значними покращеннями в оптиці нової генерації iPhone. Саме ці характеристики дозволили астронавтам робити чіткі знімки космічного простору.

Головні оновлення камери:

  • 8-кратний оптичний зум - еквівалент 200-мм фокусної відстані, що дозволяє детально знімати поверхню Місяця.
  • Збільшений сенсор - датчик телеоб’єктива на 56% більший за попередні моделі, що критично для зйомки в умовах низького освітлення.
  • Фронтальна камера Center Stage - нова 18-мегапіксельна селфі-камера з широким кутом огляду дозволяє робити групові фото екіпажу у кабіні без зміни орієнтації пристрою.

Спеціаліст місії Artemis II та астронавт Канадського космічного агентства (CSA) Джеремі Хансен (фото: NASA)

Технології Apple вже не вперше допомагають NASA: раніше марсохід Perseverance отримав процесор, аналогічний чипам старих комп’ютерів Mac.

А проте у NASA вважають, що використання iPhone 17 Pro Max як персонального девайса екіпажу відкриває новий етап інтеграції популярної електроніки у космічні програми.

