iPhone 17 Pro Max "полетів" у космос, але NASA жорстко обмежило його функції: які саме

Для того, щоб iPhone 17 Pro Max потрапив на борт, NASA провела тривалу перевірку, що складалася з чотирьох фаз. Дослідники ідентифікували потенційні загрози - від роботи літій-іонних акумуляторів до електромагнітного випромінювання, а згодом - розробили плани для їх усунення.

Цікаво, що ініціатором виступила сама NASA, а не Apple. Смартфони були закуплені агенцією самостійно. Це стало однією з наймасштабніших безкоштовних маркетингових кампаній в історії технологічного гіганта.

Технічні обмеження у космосі

Використання смартфонів на борту було суворо регламентоване - астронавти не мали доступу до звичних функцій. Що саме підпало під табу:

Зв’язок - на пристроях заблоковано Bluetooth, Wi-Fi та стільниковий зв’язок. Це зроблено, щоб уникнути перешкод для навігаційних систем корабля.

Додатки - екіпаж не може грати в ігри або використовувати FaceTime.

Тільки медіа - пристрої виконують роль виключно цифрових камер для зйомки Землі та Місяця.

Камера iPhone 17 Pro Max у космічних умовах

Вибір моделі зумовлений значними покращеннями в оптиці нової генерації iPhone. Саме ці характеристики дозволили астронавтам робити чіткі знімки космічного простору.

Головні оновлення камери:

8-кратний оптичний зум - еквівалент 200-мм фокусної відстані, що дозволяє детально знімати поверхню Місяця.

Збільшений сенсор - датчик телеоб'єктива на 56% більший за попередні моделі, що критично для зйомки в умовах низького освітлення.

Фронтальна камера Center Stage - нова 18-мегапіксельна селфі-камера з широким кутом огляду дозволяє робити групові фото екіпажу у кабіні без зміни орієнтації пристрою.

Спеціаліст місії Artemis II та астронавт Канадського космічного агентства (CSA) Джеремі Хансен (фото: NASA)

Технології Apple вже не вперше допомагають NASA: раніше марсохід Perseverance отримав процесор, аналогічний чипам старих комп’ютерів Mac.

А проте у NASA вважають, що використання iPhone 17 Pro Max як персонального девайса екіпажу відкриває новий етап інтеграції популярної електроніки у космічні програми.