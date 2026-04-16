Эйнштейн ошибался? Создана самая точная 3D-карта Вселенной

Международная группа ученых завершила создание самой масштабной в истории 3D-карты Вселенной. Данные инструмента DESI охватывают более 47 миллионов галактик и свидетельствуют о том, что темная энергия - главная загадка космоса - может быть нестабильной.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на лабораторию Беркли .

Вызов Эйнштейну и "новой физике"

Согласно стандартной модели Lambda CDM, Вселенная расширяется благодаря темной энергии, которая является постоянной величиной. Однако первые результаты анализа DESI указывают на то, что темная энергия может меняться или ослабевать со временем.

Если эти "намеки" подтвердятся в течение следующих двух лет, ученым придется отказаться от идеи стабильной космологической константы.

Альтернативные теории, такие как "квинтэссенция", предполагают, что плотность темной энергии флуктуировала (колебалась) на протяжении всей истории космоса, а это полностью меняет прогнозы относительно финала существования Вселенной.

3D-карта DESI для изучения темной энергии (фото: wikimedia org)

Как проходил эксперимент

Для измерения расширения Вселенной ученые использовали барионные акустические осцилляции (BAO) - своеобразные "застывшие" пузырьки из раннего плазменного состояния космоса.

Технические возможности инструмента DESI

Роботизация : 5000 оптических волокон одновременно фокусируются на различных объектах.

: 5000 оптических волокон одновременно фокусируются на различных объектах. Глубина : инструмент заглянул в прошлое на 11 миллиардов лет.

: инструмент заглянул в прошлое на 11 миллиардов лет. Скорость: за ночь система собирает 80 ГБ данных, анализируя химический состав и скорость удаления миллионов галактик и квазаров.

Миссия невозможна?

Путь к финальному формированию карты был полон драматических вызовов. Так, в 2022 году обсерваторию Китт-Пик едва не уничтожил масштабный лесной пожар Контрерас. Только героизм пожарных спас уникальные телескопы от полного выгорания.

Кроме того, проект пережил серьезную кибератаку на сети NOIRLab. Чтобы не останавливать работу, ученые разработали протокол "Sneakernet": они отключили телескопы от интернета, настроили спутниковую связь Starlink и каждое утро собственноручно перевозили жесткие диски с данными на автомобилях вниз с горы для обработки.

Что дальше?

Хотя сбор основных данных завершен, полный анализ продлится до 2027-2028 годов. Работа DESI уже продолжена для более глубокого изучения карликовых галактик и тусклых звезд.

Впереди - запуск DESI-II и объединение усилий с космическим телескопом "Евклид". Цель ученых - окончательно выяснить, является ли темная энергия неизменной силой, или Вселенная еще готовит масштабный сюрприз.