Масштабное обновление iOS 27: Apple добавит четыре новые функции для Safari и Wallet

12:05 17.04.2026 Пт
Будущее обновление iOS 27 интегрирует ИИ в привычные приложения iPhone
aimg Ольга Завада
Масштабное обновление iOS 27: Apple добавит четыре новые функции для Safari и Wallet Apple раскрыла подробности крупного обновления iOS 27 (фото: Getty Images)

Компания Apple готовит масштабное расширение функций Apple Intelligence в рамках новой операционной системы iOS 27. Анонс системы ожидается на конференции WWDC в июне 2026 года.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.

Умная камера, здоровье и контакты

Главное обновление коснется системы Visual Intelligence, которая использует камеру iPhone для анализа окружения.

Также добавится анализ продуктов питания - система научится считывать этикетки с пищевой ценностью. Полученные данные о калориях и составе продуктов можно будет автоматически синхронизировать с приложением Health ("Здоровье") или сервисами вроде MyFitnessPal.

Разработчики предлагают и автоматизацию контактов - iPhone сможет распознавать номера телефонов и физические адреса на визитках или документах, мгновенно создавая новые записи в списке контактов без ручного ввода.

Wallet и Safari - цифровизация документов и поиска

Искусственный интеллект также возьмет на себя организацию личных документов и интернет-серфинга:

Мгновенная оцифровка в Wallet - новая функция позволит создавать цифровые дубликаты реальных билетов на концерты, абонементов в спортзалы или дисконтных карточек с помощью простого сканирования.

Интеллектуальные группы в Safari - браузер начнет автоматически присваивать названия группам вкладок на основе их контента. Если вы ищете информацию о путешествиях, ИИ сам предложит название для соответствующей группы открытых страниц.

График релизов и новые устройства

Официальную презентацию iOS 27 проведут во время WWDC 2026, которая продлится с 8 по 12 июня. Кроме обновления для iPhone, разработчикам покажут новое ПО для Mac, Apple Watch и гарнитуры Vision Pro.

Публичный запуск системы состоится в сентябре 2026 года. Событие совпадает с выходом линейки iPhone 18 Pro и первого гибкого смартфона компании - iPhone Fold.

