Вместо профессиональных камер: экипаж NASA сделал уникальные кадры Земли на iPhone

NASA начала делиться снимками, которые экипаж миссии Artemis II сделал во время путешествия к Луне. Значительная часть кадров была отснята на смартфоны iPhone 17 Pro Max.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную галерею NASA "Journey to the Moon".

Хотя на борту корабля Orion есть профессиональное оборудование (камеры Nikon 2016 года и старые модели GoPro), астронавты активно используют iPhone 17 Pro Max. Это первые в истории кадры, снятые на смартфон Apple на таком большом расстоянии от Земли.

Снимок Земли из иллюминатора космического корабля "Орион" (фото: NASA)

Особенности использования техники во время миссии

Безопасность: перед полетом смартфоны прошли серию тестов на прочность стекла и отсутствие потенциальных опасностей для экипажа;

Ограничения: устройства используются исключительно как камеры - Wi-Fi, Bluetooth и доступ к интернету на них полностью отключены;

Хранение: в невесомости астронавты крепят смартфоны с помощью липучек (Velcro), а во время запуска один из гаджетов находится прямо в кармане скафандра.

Большинство метаданных на опубликованных фото удалено из соображений безопасности, однако по разрешению и качеству эксперты идентифицируют их как снимки с iPhone.

Экипаж Artemis II работает на борту космического корабля "Орион" (фото: NASA

Что именно сняли астронавты

На обнародованных кадрах можно увидеть быт экипажа внутри капсулы Orion: командира Рида Уайзмена, Кристину Кук и Джереми Гансена за работой. Также серия включает виды Земли через иллюминатор, в частности кадры нашей планеты с "темной стороны".

Сейчас миссия продолжается, поэтому NASA планирует дополнять галерею новыми снимками по мере их передачи на Землю.