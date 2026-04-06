ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Вместо профессиональных камер: экипаж NASA сделал уникальные кадры Земли на iPhone

12:24 06.04.2026 Пн
2 мин
Как обычный смартфон выдержал испытание космосом и что удалось снять?
aimg Ольга Завада
Миссия Artemis II стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде 1 апреля 2026 года (коллаж: РБК-Украина)

NASA начала делиться снимками, которые экипаж миссии Artemis II сделал во время путешествия к Луне. Значительная часть кадров была отснята на смартфоны iPhone 17 Pro Max.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную галерею NASA "Journey to the Moon".

Хотя на борту корабля Orion есть профессиональное оборудование (камеры Nikon 2016 года и старые модели GoPro), астронавты активно используют iPhone 17 Pro Max. Это первые в истории кадры, снятые на смартфон Apple на таком большом расстоянии от Земли.

Снимок Земли из иллюминатора космического корабля "Орион" (фото: NASA)

Особенности использования техники во время миссии

Безопасность: перед полетом смартфоны прошли серию тестов на прочность стекла и отсутствие потенциальных опасностей для экипажа;

Ограничения: устройства используются исключительно как камеры - Wi-Fi, Bluetooth и доступ к интернету на них полностью отключены;

Хранение: в невесомости астронавты крепят смартфоны с помощью липучек (Velcro), а во время запуска один из гаджетов находится прямо в кармане скафандра.

Большинство метаданных на опубликованных фото удалено из соображений безопасности, однако по разрешению и качеству эксперты идентифицируют их как снимки с iPhone.

Экипаж Artemis II работает на борту космического корабля "Орион" (фото: NASA

Что именно сняли астронавты

На обнародованных кадрах можно увидеть быт экипажа внутри капсулы Orion: командира Рида Уайзмена, Кристину Кук и Джереми Гансена за работой. Также серия включает виды Земли через иллюминатор, в частности кадры нашей планеты с "темной стороны".

Сейчас миссия продолжается, поэтому NASA планирует дополнять галерею новыми снимками по мере их передачи на Землю.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
