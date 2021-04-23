Інвестор Суперліги: ми явно недооцінювали негативну реакцію фанатів на новий турнір

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву JP Morgan 23 квітня.

"Ми точно недооцінили, як ця угода буде розглядатися ширшим футбольним співтовариством і як це може вплинути на неї у майбутньому. Ми будемо виносити з цього уроки", - йдеться в заяві.

До суперечливої нової ліги планували увійти "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Арсенал" і "Тоттенхем", іспанські "Атлетико", "Реал" і "Барселона", а також італійські клуби "Мілан", "Ювентус" і "Інтер".

JP Morgan повинен був забезпечити фінансування нових змагань.