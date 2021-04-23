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Інвестор Суперліги: ми явно недооцінювали негативну реакцію фанатів на новий турнір

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 13:20
Інвестор Суперліги: ми явно недооцінювали негативну реакцію фанатів на новий турнір Фото: інвестиційний банк JP Morgan визнав свою помилку (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Інвестиційний банк JP Morgan визнав, що "явно недооцінив" реакцію футбольних фанатів на запропоновану нову європейську Суперлігу. Фінансовий гігант мав забезпечити фінансування змагань.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву JP Morgan 23 квітня.

"Ми точно недооцінили, як ця угода буде розглядатися ширшим футбольним співтовариством і як це може вплинути на неї у майбутньому. Ми будемо виносити з цього уроки", - йдеться в заяві.

До суперечливої нової ліги планували увійти "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Арсенал" і "Тоттенхем", іспанські "Атлетико", "Реал" і "Барселона", а також італійські клуби "Мілан", "Ювентус" і "Інтер".

JP Morgan повинен був забезпечити фінансування нових змагань.

Нагадаємо, раніше 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і "Атлетіко".

В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.

У ніч на 21 квітня, всього через два дні після оголошення про створення Суперліги, "Ман Сіті", "Челсі", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Тоттенхем" оголосили про вихід з турніру. Після цього організатори Суперліги оголосили, що проєкт призупинено для"перетворення".

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