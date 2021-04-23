Інвестор Суперліги: ми явно недооцінювали негативну реакцію фанатів на новий турнір
Інвестиційний банк JP Morgan визнав, що "явно недооцінив" реакцію футбольних фанатів на запропоновану нову європейську Суперлігу. Фінансовий гігант мав забезпечити фінансування змагань.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву JP Morgan 23 квітня.
"Ми точно недооцінили, як ця угода буде розглядатися ширшим футбольним співтовариством і як це може вплинути на неї у майбутньому. Ми будемо виносити з цього уроки", - йдеться в заяві.
До суперечливої нової ліги планували увійти "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Арсенал" і "Тоттенхем", іспанські "Атлетико", "Реал" і "Барселона", а також італійські клуби "Мілан", "Ювентус" і "Інтер".
JP Morgan повинен був забезпечити фінансування нових змагань.
Нагадаємо, раніше 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проєкту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і "Атлетіко".
В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.
У ніч на 21 квітня, всього через два дні після оголошення про створення Суперліги, "Ман Сіті", "Челсі", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Тоттенхем" оголосили про вихід з турніру. Після цього організатори Суперліги оголосили, що проєкт призупинено для"перетворення".