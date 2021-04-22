Президент "Реала" звинуватив "Манчестер" в розвалі європейської Суперліги

"Власники" Манчестера "почали агітаційну кампанію, маніпулюючи тим, що ми збираємося закрити лігу (Суперлігу, - ред.), А клуби-засновники так і не будуть винагороджені", - сказав Перес, не уточнивши при цьому, який саме футбольний клуб він мав на увазі - "червоний" (Юнайтед) або "блакитний" (Сіті).

Президент поскаржився, що серед шести англійських клубів виявився один, який не виявив особливого інтересу до Суперліги і почав цим заражати інших учасників. "Це команда, яку ми так і не переконали", - додав він.

За його словами, йому ніколи раніше не доводилося стикатися з такою "агресивністю" з боку футбольної спільноти і фанатів. "Загрози і образи, як ніби ми когось убили", - зазначив він, додавши, що Суперліга не вмерла і проект буде реалізований в майбутньому.