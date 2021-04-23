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Инвестор Суперлиги: мы явно недооценивали негативную реакцию фанатов на новый турнир

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 13:20
Инвестор Суперлиги: мы явно недооценивали негативную реакцию фанатов на новый турнир Фото: инвестиционный банк JP Morgan признал свою ошибку (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Инвестиционный банк JP Morgan признал, что "явно недооценил реакцию" футбольных фанатов на предложенную новую европейскую Суперлигу. Финансовый гигант должен был обеспечить финансирование соревнований.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление JP Morgan 23 апреля.

"Мы точно недооценили, как это соглашение будет рассматриваться более широким футбольным сообществом, и как это может повлиять на него в будущем. Мы будем извлекать из этого уроки", - говорится в заявлении.

В противоречивую новую лигу планировали войти "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм", испанские "Атлетико", "Реал" и "Барселона", а также итальянские клубы "Милан", "Ювентус" и "Интер".

JP Morgan должен был обеспечить финансирование новых соревнований.

Напомним, ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"и "Атлетико".

В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и с национальных чемпионатов.

В ночь на 21 апреля, всего через два дня после объявления о создании Суперлиги, "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из турнира. После этого организаторы Суперлиги объявили, что проект приостановлен для"преобразования".

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