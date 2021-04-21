Крах Європейської Суперліги. Шість англійських клубів заявили про вихід

Шість англійських клубів заявили про вихід з Суперліги Європи . Свій вихід підтвердили "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" та "Тоттенхем".

Першим про свій вихід з Суперліги оголосив "Манчестер Сіті". Це сталося після того, як" Челсі " висловив свій намір про вихід і підготував документацію.

У "Манчестер Юнайтед" заявили, що вони уважно прислухалися до реакції фанатів, уряду Великобританії та інших ключових зацікавлених сторін" на своє рішення не брати участь у Суперлізі.

"Арсенал" вибачився і сказав, що "допустив помилку", додавши, що вони відмовилися від участі після того, як прислухалися до фанатів і футбольної спільноти.

Глава "Тоттенхема" Деніел Леві сказав, що клуб шкодує про "тривогу і хвилювання", викликані цією пропозицією.

В "Челсі" підтвердили, що "почали формальну процедуру виходу з групи", до якої вони приєдналися тільки в кінці минулого тижня.

Президент УЄФА Олександр Чеферін привітав зміну ситуації і додав, що "вони можуть багато чого запропонувати не тільки нашим змаганням, але і всій європейській грі".

Також відомо, що ще жоден з іспанських та італійських футбольних клубів не виступив із заявою після виходу.