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Крах Європейської Суперліги. Шість англійських клубів заявили про вихід

Новость на русском → Англія, Середа 21 квітня 2021 05:50
Крах Європейської Суперліги. Шість англійських клубів заявили про вихід Фото: шість клубів заявили про вихід з Суперліги (twitter.com/ManUtd)
Автор: Наталья Скороход

Шість англійських клубів заявили про вихід з Суперліги Європи. Свій вихід підтвердили "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" та "Тоттенхем".

Про це повідомляє ВВС.

Першим про свій вихід з Суперліги оголосив "Манчестер Сіті". Це сталося після того, як" Челсі " висловив свій намір про вихід і підготував документацію.

У "Манчестер Юнайтед" заявили, що вони уважно прислухалися до реакції фанатів, уряду Великобританії та інших ключових зацікавлених сторін" на своє рішення не брати участь у Суперлізі.

"Арсенал" вибачився і сказав, що "допустив помилку", додавши, що вони відмовилися від участі після того, як прислухалися до фанатів і футбольної спільноти.

Глава "Тоттенхема" Деніел Леві сказав, що клуб шкодує про "тривогу і хвилювання", викликані цією пропозицією.

В "Челсі" підтвердили, що "почали формальну процедуру виходу з групи", до якої вони приєдналися тільки в кінці минулого тижня.

Президент УЄФА Олександр Чеферін привітав зміну ситуації і додав, що "вони можуть багато чого запропонувати не тільки нашим змаганням, але і всій європейській грі".

Також відомо, що ще жоден з іспанських та італійських футбольних клубів не виступив із заявою після виходу.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" першим заявив про вихід і Суперліги Європи. Таке повідомлення з'явилося на сайті клубу.

Раніше повідомлялося, що 12 європейських футбольних грантів з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру-Суперліги Європи. Однак це викликало критику.

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