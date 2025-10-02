ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Инвалидность" за 22 тысячи долларов: в Хмельницком раскрыли схему уклонения от мобилизации

Хмельницкий, Четверг 02 октября 2025 16:52
UA EN RU
"Инвалидность" за 22 тысячи долларов: в Хмельницком раскрыли схему уклонения от мобилизации Фото: в Хмельницком задержали женщину, которая "продавала" статус инвалидности (facebook.com/ssu.khmelnitsky)
Автор: Иван Носальский

В Хмельницком задержали женщину, которая обещала за 22 тысячи долларов оформить мужчине фейковую инвалидность для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, 57-летняя жительница Хмельницкого предложила своему знакомому оформить фейковую инвалидность после того, как ему не продлили бронь. За такую услугу она сначала требовала 12 тысяч долларов, и потом повысила "ценник" до 22 тысяч долларов.

Фото: задержание злоумышленницы в Хмельницком (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Для того, чтобы убедить "клиента" в своей "влиятельности", для него за 500 долларов подделали медицинскую справку о наличии бытовой травмы.

Злоумышленницу задержали во время передачи ей денег. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ч. 3 ст. 358 (подделка документов). Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Правоохранители продолжают следствие для того, чтобы установить всех, кто был причастен к схеме.

Схема в Волынской области

Напомним, несколько недель назад полицейские задержали в Волынской области настоятеля одного из храмов.

Как выяснили правоохранители, мужчина требовал и получил от военнообязанного 10 тысяч долларов за "духовную" отсрочку от службы и бронирование.

Теперь ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий Коррупция Призыв в армию Мобилизация в Украине
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным