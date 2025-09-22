ua en ru
Священник из Луцка предлагал "духовную" отсрочку от мобилизации за 10 тысяч долларов

Луцк, Понедельник 22 сентября 2025 18:36
Священник из Луцка предлагал "духовную" отсрочку от мобилизации за 10 тысяч долларов Иллюстративное фото: полиция разоблачила схему уклонения от мобилизации на Волыни (volynrada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Настоятель одного из храмов в Волынской области получил подозрение. Он предлагал за взятку обеспечить "духовную" отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Волынской области.

Как установили следователи, 45-летний житель Луцка, настоятель храма во Владимирском районе, требовал и получил от военнообязанного 10 тысяч долларов за то, чтобы предоставить ему "духовную" отсрочку от службы и бронирование.

Священник из Луцка предлагал &quot;духовную&quot; отсрочку от мобилизации за 10 тысяч долларовФото: священнику из Луцка сообщили о подозрении (vl.npu.gov.ua)

Также правонарушитель обещал за взятку повлиять на работников Владимирского районного ТЦК.

Священнику сообщили о подозрении по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Схемы уклонения от мобилизации

Напомним, в июне стало известно, что правоохранители разоблачили схемы уклонения от мобилизации в шести регионах.

В частности, во Львове женщина предлагала военнообязанным мужчинам за 25 тысяч долларов оформить поддельные медицинские документы, которые позволили бы им выехать за границу.

Правонарушительницу поймали правоохранители, когда она получала 12 тысяч долларов задатка.

