"Інвалідність" за 22 тисячі доларів: у Хмельницькому розкрили схему ухилення від мобілізації

У Хмельницькому затримали жінку, яка обіцяла за 22 тисячі доларів оформити чоловікові фейкову інвалідність для ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.

Як з'ясували правоохоронці, 57-річна мешканка Хмельницького запропонувала своєму знайомому оформити фейкову інвалідність після того, як йому не продовжили бронь. За таку послугу вона спочатку вимагала 12 тисяч доларів, і потім підвищила "цінник" до 22 тисяч доларів.

Фото: затримання зловмисниці в Хмельницькому (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Для того, щоб переконати "клієнта" у своїй "впливовості", для нього за 500 доларів підробили медичну довідку про наявність побутової травми.

Зловмисницю затримали під час передачі їй грошей. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів). Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Правоохоронці продовжують слідство для того, щоб встановити всіх, хто був причетний до схеми.