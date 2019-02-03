Інтронізація Епіфанія відбудеться сьогодні в Києві

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Інтронізація буде проходити в Софійському соборі

Зведення на престол (інтронізація) митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться сьогодні, 3 лютого 2019 року, під час божественної літургії у Софійському соборі, повідомляє РБК-Україна.

Інтронізація відбудеться в 40-й день народження Епіфанія

Як відомо, інтронізація Епіфанія відбудеться у його 40-й день народження. Після інтронізації Епіфаній вже офіційно стане предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ). Після інтронізації має відбутися перше засідання Синоду, де будуть остаточно узгоджені, затверджені та призначені відповідні посади.

Сама інтронізація являє собою публічне богослужіння, під час якого відбувається зведення предстоятеля церкви на його кафедру. Згідно з процедурою, зведення на престол відбувається під час літургії з одяганням новообраного ієрарха в богослужбовий одяг, відповідно до сану.

Як повідомляв Епіфаній, очікується, що на інтронізації буде присутній почесний партіарх Філарет, делегація Вселенського патріархату, а також делегації з УПЦ Канади, УПЦ в Америці, представники зі святої гори Афон.

Епіфаній - перший предстоятель ПЦУ

Епіфаній (Сергій Думенко) був обраний предстоятелем Православної церкви України на Об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. До цього він був єпископом Української православної церкви Київського патріархату - намісником Свято-Михайлівського Видубицького монастиря (з 2008 по 2018 рік), вікарним єпископом Вишгородським (з 2009 по 2010 рік), митрополитом (на момент закінчення служіння на кафедрі) Переяславським і Білоцерківським (з 2010 по 2018 рік), Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея (з 2013 по 2018 рік)

21 грудня 2007 року в Михайлівському Золотоверхому монастирі з благословення патріарха Філарета Сергій Думенко був пострижений у чернецтво з ім'ям Епіфаній - на честь святителя Епіфанія Кіпрського. Вже в січні 2008 року патріарх Філарет рукоположив його в сан ієродиякона, потім - у сан ієромонаха, в березні 2008 року - в сан архімандрита, у січні 2012 року - в сан архієпископа, в червні 2013 року - в сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського. У грудні 2017 Епіфаній отримав титул митрополита Переяславського та Білоцерківського.

Україна отримала томос про автокефалію церкви

Процес отримання Україною томосу почав активно розвиватися навесні 2018 року. У квітні Верховна рада підтримала звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію церкви в Україні. У відповідь на це Україна отримала від Константинополя позитивне рішення про створення єдиної церкви. У листопаді 2018 року в рамках візиту до Туреччини Порошенко провів зустріч з Варфоломієм, в ході якої було підписано угоду про створення незалежної української церкви. Після цього на Синоді Вселенського патріархату було прийнято рішення про надання автокефалії українській церкві і почалася підготовка до надання українській церкві томосу про автокефалію. Згідно з процедурою, для отримання томосу представники Української православної церкви Київського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату та Української автокефальної православної церкви повинні були провести Об'єднавчий собор, на якому обрати предстоятеля нової церкви.

Відповідний Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Епіфаній. 6 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі Епіфаній разом з Варфоломієм провели спільне богослужіння, після якого Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

Таким чином, в Україні була створена нова незалежна церква. На даний момент триває перехід парафій УПЦ (МП) у Православну церкву України.