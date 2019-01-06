Україна отримала томос про автокефалію церкви

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (wikipedia.org)

Православна церква України офіційно стала автокефальною

Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України. Про це повідомляє РБК-Україна.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній в ході богослужіння в храмі Святого Георгія на Фанарі отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію. Відзначимо, томос - це особливий документ, який завершує процес отримання автокефалії православної церквою.

Автокефалія полягає у повній самостійності церкви в прийнятті рішень. Таким чином, Православна церква України юридично вийде з підпорядкування іншої помісної церкви, тобто РПЦ, і буде підкорятися тій, яка дає автокефалію, - а саме Константинопольському патріархату.

Цей документ видається один раз і є основою існування церкви. Після отримання томосу вже повноправний предстоятель автокефальної церкви Епіфаній направить листи-миру іншим предстоятелям помісних церков з пропозицією налагодити церковне (євхаристичне) спілкування, додавши копію томосу.

Фото: вручення томосу (facebook.com/oleksandr.drabinko)

Нагадаємо, напередодні Варфоломій підписав томос про автокефалію Православної церкви України. Відзначимо, документ оформлено на пергаменті каліграфом Лукою з афонського монастиря Ксенофонт.

Пізніше було опубліковано текст томосу українською мовою. Згідно з ним, автокефальна церква визнає главою апостольський і патріарший Вселенський престол. Українська церква має брати участь у вирішенні важливих канонічних та інших православних питань.

