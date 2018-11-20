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Дві тихоокеанські республіки увійшли до складу Інтерполу

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 21:53
Дві тихоокеанські республіки увійшли до складу Інтерполу
Фото: республіки отримали прапори організації (twitter.com/INTERPOL_HQ)

Тепер до складу Інтерполу входять 194 країни

Тихоокеанські республіки Кірібаті та Вануату 20 листопада стали новими членами Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міжнародної організації.

Відповідне рішення було прийнято під час 87-ї Генеральної асамблеї Інтерполу, яка відбувається у Дубаї. На сьогоднішній день до складу Інтерполу входять 194 країни.

Під час церемонії представники республіки отримали прапори організації від в. о. президента Кім Чен Янга і генерального секретаря Юргена Стоку. Очікується, що в республіках створять Національні центральні бюро Інтерполу.

Завдяки членству в організації правоохоронні органи можуть ділитися і отримувати інформацію з усього світу. Більш того, країни можуть користуватися кількома глобальними базами даних, однак при цьому вони мають право самостійно вибирати країни, з якими хочуть ділитися відомостями.

У той же час заявку Косово на вступ в організацію відхилили.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що в США закликали не призначати російського генерала Олександра Прокопчука главою Інтерполу. Напередодні з'ясувалося, що він доводиться старшим братом постпредові України при ОБСЄ Ігорю Прокопчуку.

Раніше також стало відомо, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин.

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