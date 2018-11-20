В США закликали не призначати російського генерала главою Інтерполу

Фото: Олександр Прокопчук (МВД.РФ)

Четверо сенаторів-членів Гельсінської комісії США звернулися із відповідним закликом до Дональда Трампа

Четверо сенаторів-членів Гельсінської комісії США звернулись до американського президента Дональда Трампа та генеральної асамблеї Інтерполу і просять перешкодити російському генерал-майору Олександру Прокопчуку обійняти посаду президента Міжнародної організації кримінальної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, на сайті сенатора-республіканця Роджера Уікера зазначається, що "Росія неодноразово порушувала правила Інтерполу, використовуючи його для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів".

"Олександр Прокопчук особисто брав участь в здійсненні цієї стратегії залякування, спрямованої на послаблення демократичних інститутів і зміцнення авторитарного режиму Путіна", - стверджують сенатори.

Раніше РБК-Україна писало, що постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться братом кандидату на пост глави Інтерполу з Російської Федерації Олександру Прокопчуку.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і суперечить духу і цілям організації".

Крім того, депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу мають вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.