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Інтерпол відхилив заявку Косова на членство в організації

Новини » Політика    20.11.2018 - 12:39
Інтерпол відхилив заявку Косова на членство в організації
Ілюстративне фото (facebook.com/InterpolHQ)

Косово не вдалося заручитися підтримкою двох третин країн-учасниць Інтерполу

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відхилила заявку частково визнаного Косова на вступ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на prishtinainsight.com.

Повідомляється, що сьогодні на форумі Інтерполу в Дубаї Косово не вдалося отримати дві третини голосів від країн-учасниць організації. Зокрема, вступ Косова підтримали 68 країн, 51 виступила проти і ще 16 утрималися.

Відзначимо, до цього Косово намагалося двічі вступити в Інтерпол в 2015 і 2016 роках. Уряд Сербії виступає проти участі Косова в організації. Крім того, міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович назвав можливе членство Косова в Інтерполі серйозним порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США закликали не призначати російського генерала Олександра Прокопчука главою Інтерполу. Напередодні з'ясувалося, що він доводиться старшим братом постпреду України при ОБСЄ Ігорю Прокопчуку.

Раніше також стало відомо, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин.

 

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