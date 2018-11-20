Две тихоокеанские республики вошли в состав Интерпола

Фото: республики получили флаги организации (twitter.com/INTERPOL_HQ)

Теперь в состав Интерпола входят 194 страны

Тихоокеанские республики Кирибати и Вануату 20 ноября стали новыми членами Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт международной организации.

Соответствующее решение было принято во время 87-й Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит в Дубае. На сегодняшний день в состав Интерпола входят 194 страны.

Во время церемонии представители республики получили флаги организации от и.о. президента Ким Чен Янга и генерального секретаря Юргена Стока. Ожидается, что в республиках создадут Национальные центральные бюро Интерпола.

Благодаря членству в организации правоохранительные органы могут делиться и получать информацию со всего мира. Более того, страны могут пользоваться несколькими глобальными базами данных, однако при этом они имеют право самостоятельно выбирать страны, с которыми хотят делиться сведениями.

В то же время заявку Косово на вступление в организацию отклонили.

Напомним, ранее сообщалось, что в США призвали не назначать российского генерала Александра Прокопчука главой Интерпола. Накануне выяснилось, что он приходится старшим братом постпреду Украины при ОБСЕ Игорю Прокопчуку.

Ранее также стало известно, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин.