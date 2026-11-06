Instagram запустил Edits для Mac: видео можно монтировать и публиковать в 4K
Instagram выпустил версию видеоредактора Edits для Mac - теперь пользователи могут монтировать качественные ролики на большом экране.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Instagram Edits.
Новые возможности для десктопного монтажа
Примечательно, что выход Edits на Mac усиливает прямую конкуренцию с популярным сервисом CapCut от компании ByteDance, имеющим десктопную версию с 2021 года.
Разработчики Instagram отметили, что многие авторы сталкиваются с ситуацией, когда проект становится слишком большим для экрана смартфона, а точные срезы под ритм музыки сложно делать вручную.
Десктопное приложение получило широкий набор профессиональных функций:
- полноценную многодорожечную временную шкалу (timeline) и ключевые кадры для анимации переходов;
- звуковые волны для точной обрезки аудио и возможность импорта собственных шрифтов;
- автоматические субтитры на многих языках, звуковые и видеоэффекты;
- лицензированную библиотеку музыки и настройки горячих клавиш.
Отмечается, что аудиозаписи и стили текста, сохраненные в мобильном приложении, автоматически синхронизируются с ПК-версией.
Читайте больше: Скандальный слив кода: WhatsApp намеренно блокировал советы ИИ о защите пользователей
Публикация в 4K без утермарков
Важным преимуществом десктопного Edits является возможность публиковать готовые видео прямо в Instagram непосредственно с компьютера.
В приложении сохранены все нативные функции соцсети - отметки пользователей и геометки. Это избавляет от необходимости экспортировать файл, пересылать его на смартфон и повторно редактировать перед публикацией.
Приложение поддерживает как вертикальные, так и горизонтальные форматы видео. Экспорт файлов происходит в 4K без водяных знаков.
Разработчики планируют производить обновления для десктопного редактора еженедельно. В настоящее время команда работает над возможностью бесшовного редактирования одного проекта одновременно на компьютере и смартфоне.
Вместе с тем, компания продолжит развивать мобильную версию Edits, которой пользуются более 50 миллионов контент-мейкеров.