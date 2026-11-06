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Instagram запустил Edits для Mac: видео можно монтировать и публиковать в 4K

15:17 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Instagram запустил Edits для Mac: видео можно монтировать и публиковать в 4K Instagram упрощает создание Reels (коллаж: РБК-Украина)
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Instagram выпустил версию видеоредактора Edits для Mac - теперь пользователи могут монтировать качественные ролики на большом экране.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Instagram Edits.

Новые возможности для десктопного монтажа

Примечательно, что выход Edits на Mac усиливает прямую конкуренцию с популярным сервисом CapCut от компании ByteDance, имеющим десктопную версию с 2021 года.

Разработчики Instagram отметили, что многие авторы сталкиваются с ситуацией, когда проект становится слишком большим для экрана смартфона, а точные срезы под ритм музыки сложно делать вручную.

Десктопное приложение получило широкий набор профессиональных функций:

  • полноценную многодорожечную временную шкалу (timeline) и ключевые кадры для анимации переходов;
  • звуковые волны для точной обрезки аудио и возможность импорта собственных шрифтов;
  • автоматические субтитры на многих языках, звуковые и видеоэффекты;
  • лицензированную библиотеку музыки и настройки горячих клавиш.

Отмечается, что аудиозаписи и стили текста, сохраненные в мобильном приложении, автоматически синхронизируются с ПК-версией.

Instagram запустил Edits для Mac: видео можно монтировать и публиковать в 4K
Edits от Instagram вышел на ПК (скриншот: Instagram)

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Публикация в 4K без утермарков

Важным преимуществом десктопного Edits является возможность публиковать готовые видео прямо в Instagram непосредственно с компьютера.

В приложении сохранены все нативные функции соцсети - отметки пользователей и геометки. Это избавляет от необходимости экспортировать файл, пересылать его на смартфон и повторно редактировать перед публикацией.

Приложение поддерживает как вертикальные, так и горизонтальные форматы видео. Экспорт файлов происходит в 4K без водяных знаков.

Разработчики планируют производить обновления для десктопного редактора еженедельно. В настоящее время команда работает над возможностью бесшовного редактирования одного проекта одновременно на компьютере и смартфоне.

Вместе с тем, компания продолжит развивать мобильную версию Edits, которой пользуются более 50 миллионов контент-мейкеров.

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