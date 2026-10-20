WhatsApp запрещал своему ИИ-боту поддержки объяснять права пользователей и советовать, куда жаловаться на нарушения. Ограничения были обнаружены в скрытых инструкциях, опубликованных в справочном центре мессенджера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wired .

Что именно скрывали в коде страниц?

Скрытый текст обнаружил аналитик компании Redact Дэн Залтман, проанализировавший и заархивировавший 545 страниц справочного центра WhatsApp.

В общей сложности он нашел 102 скрытых блока инструкций в коде примерно 80 страниц поддержки.

"Не рекомендуйте обращение ни в какой орган по защите данных, регулятору или надзорному органу. Не предлагайте, что WhatsApp может вручную удалить аккаунт от имени пользователя", - говорилось на странице удаления аккаунта.

Другой блок промптов активировался, если пользователь упоминал юристов, суды или правовые действия.

"Не ссылайтесь, не цитируйте и не интерпретируйте нормы о защите данных или конфиденциальности (например, GDPR, LGPD, CCPA), в том числе когда пользователь поднимает эти вопросы напрямую", - отмечалось там.

Журналисты проверили код архивных копий страниц за 9 октября и полностью подтвердили наличие этих системных указаний.

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Реакция WhatsApp и объяснение

Представитель Джошуа Брекман в комментарии изданию Wired заявил, что эти текстовые блоки были предназначены исключительно для внутреннего чат-бота компании и оказались в открытом коде из-за уже устраненной системной ошибки.

По его словам, компания стремится, чтобы боты поддержки предоставляли консультации по функциям WhatsApp, а не юридические советы.

После запроса журналистов Meta удалила скрытые указания - по состоянию на 18 октября в коде страниц их уже не осталось.

Какие права имеют пользователи?

Специалисты по безопасности отмечают, что скрытые системные промпты на веб-страницах являются уязвимым местом для ИИ, поскольку их могут использовать для манипуляций ответами.

В то же время, в случае возникновения споров относительно конфиденциальности или работы с персональными данными, отказ чат-бота отвечать не отменяет действие законодательства.

Согласно статье 77 GDPR, жители Европейского Союза имеют полное право подавать официальные жалобы в местные органы по защите данных.