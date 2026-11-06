Instagram запустив Edits для Mac: відео можна монтувати й публікувати в 4K

Instagram випустив версію відеоредактора Edits для Mac - тепер користувачі мають змогу монтувати якісні ролики на великому екрані.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Instagram Edits .

Нові можливості для десктопного монтажу

Примітно, що вихід Edits на Mac посилює пряму конкуренцію з популярним сервісом CapCut від компанії ByteDance, який має десктопну версію ще з 2021 року.

Розробники Instagram зазначили, що багато авторів стикаються із ситуацією, коли проєкт стає занадто великим для екрана смартфона, а точні зрізи під ритм музики складно робити вручну.

Десктопний додаток отримав широкий набір професійних функцій:

повноцінну багатодоріжкову часову шкалу (timeline) та ключові кадри для анімації переходів;

звукові хвилі для точної обрізки аудіо та можливість імпортувати власні шрифти;

автоматичні субтитри багатьма мовами, звукові та відеоефекти;

ліцензовану бібліотеку музики та налаштування гарячих клавіш.

Зазначається, що аудіозаписи та стилі тексту, які користувачі зберегли у мобільному додатку, автоматично синхронізуються з ПК-версією.

Edits від Instagram вийшов на ПК (скриншот: Instagram)

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Публікація у 4K без вотермарків

Важливою перевагою десктопного Edits є можливість публікувати готові відео прямо в Instagram безпосередньо з комп'ютера.

У додатку збережено всі нативні функції соцмережі - позначки користувачів та геомітки. Це позбавляє необхідності експортувати файл, пересилати його на смартфон та повторно редагувати перед публікацією.

Додаток підтримує як вертикальні, так і горизонтальні формати відео. Експорт файлів відбувається у 4K без жодних водяних знаків.

Розробники планують випускати оновлення для десктопного редактора щотижня. Наразі команда працює над можливістю безшовного редагування одного проєкту одночасно на комп'ютері та смартфоні.

Разом із тим, компанія продовжить розвивати мобільну версію Edits, якою наразі користуються понад 50 мільйонів контент-мейкерів.