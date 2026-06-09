Instagram исправил одну из главных проблем: что получили пользователи

Meta официально запустила функцию ручного перемещения публикаций в сетке профиля Instagram. Теперь пользователи по всему миру могут свободно менять посты местами с помощью простого перетаскивания, игнорируя дату их выхода.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Как изменить порядок публикаций?

Чтобы перестроить свой профиль, необходимо выполнить несколько простых действий:

Перейти на главную страницу своего профиля в мобильном приложении.

Сделать длинное нажатие на любую публикацию, которую вы хотите переместить.

В контекстном меню, которое появится рядом с привычными кнопками архивации и закрепления, выбрать новый пункт Reorder grid.

В открывшемся специальном окне зажать нужный пост и перетащить его на новое место.

Обновленный вид страницы сохраняется мгновенно и сразу становится доступным для всех посетителей аккаунта. При этом оригинальные даты публикаций, текстовые подписи и статистика вовлеченности (лайки и комментарии) остаются полностью неизменными.

В чем польза?

Апгрейд кардинально меняет подход к ведению профилей, которые используются как цифровые портфолио или витрины брендов.

Что получают пользователи:

Управление вниманием: креаторы, фотографы и художники теперь могут поднимать вверх свои лучшие или вирусные работы прошлых лет, не прибегая к повторной загрузке.

Гибкость для бизнеса: коммерческие аккаунты получили возможность группировать посты под конкретные сезонные распродажи, актуальные рекламные кампании или релизы продуктов, а после завершения промо-акций - легко возвращать профилю прежний вид.

Важные ограничения

Несмотря на полную свободу перемещения, в системе действует одно важное правило, связанное с функцией закрепления публикаций (Pin to main grid). Любые посты, которые пользователь ранее закрепил в самом верху страницы, останутся неподвижными.

В режиме редактирования сетки такие изображения отображаются затемненными (серыми), и перетащить другие медиафайлы выше них не получится. Свободная сортировка действует на весь остальной массив контента, расположенный ниже закрепленного блока.

Интересно, что первые упоминания о разработке этой технологии под названием Edit Grid энтузиасты находили в коде приложения еще в 2022 году. Представители Meta признали, что запуск инструмента сильно затянулся, однако компания стремилась тщательно протестировать все алгоритмы, чтобы функция работала без ошибок на миллионах устройств по всему миру.

Сейчас возможность сортировки ограничена мобильной версией и недоступна при просмотре соцсети через десктопные браузеры.