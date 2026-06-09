Instagram виправив одну з головних проблем: що отримали користувачі

Meta офіційно запустила функцію ручного переміщення публікацій у сітці профілю Instagram. Тепер користувачі по всьому світу можуть вільно міняти пости місцями за допомогою простого перетягування, ігноруючи дату їхнього виходу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Як змінити порядок публікацій?

Щоб перебудувати свій профіль, необхідно виконати кілька простих дій:

Перейти на головну сторінку свого профілю у мобільному додатку.

Зробити довге натискання на будь-яку публікацію, яку ви бажаєте перемістити.

У контекстному меню, що з'явиться поруч зі звичними кнопками архівації та закріплення, вибрати новий пункт Reorder grid.

У спеціальному вікні, що відкриється, затиснути потрібний пост і перетягнути його на нове місце.

Оновлений вигляд сторінки зберігається миттєво і відразу стає доступним для всіх відвідувачів акаунта. При цьому оригінальні дати публікацій, текстові підписи та статистика залученості (лайки й коментарі) залишаються повністю незмінними.

У чому користь?

Апгрейд кардинально змінює підхід до ведення профілів, які використовуються як цифрові портфоліо чи вітрини брендів .

Що отримують користувачі:

Управління увагою: креатори, фотографи та художники тепер можуть підіймати вгору свої найкращі або вірусні роботи минулих років, не вдаючись до повторного завантаження.

Гнучкість для бізнесу: комерційні акаунти отримали можливість групувати пости під конкретні сезонні розпродажі, актуальні рекламні кампанії чи релізи продуктів, а після завершення промо-акцій - легко повертати профілю попередній вигляд.

Важливі обмеження

Попри повну свободу переміщення, у системі діє одне важливе правило, пов'язане з функцією закріплення публікацій (Pin to main grid). Будь-які пости, які користувач раніше закріпив на самому верху сторінки, залишаться нерухомими.

У режимі редагування сітки такі зображення відображаються затемненими (сірими), і перетягнути інші медіафайли вище за них не вийде. Вільне сортування діє на весь інший масив контенту, розташований нижче закріпленого блоку.

Цікаво, що перші згадки про розробку цієї технології під назвою Edit Grid ентузіасти знаходили у коді додатка ще у 2022 році. Представники Meta визнали, що запуск інструменту сильно затягнувся, проте компанія прагнула ретельно протестувати всі алгоритми, щоб функція працювала без помилок на мільйонах пристроїв по всьому світу.

Наразі можливість сортування обмежена мобільною версією й недоступна під час перегляду соцмережі через десктопні браузери.