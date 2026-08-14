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Instagram лишился старого логотипа: Meta показала новый дизайн впервые за 10 лет

11:07 14.08.2026 Пт
2 мин
Курсивные буквы и новый стиль вызвали оживленные обсуждения
aimg Ольга Завада
Instagram лишился старого логотипа: Meta показала новый дизайн впервые за 10 лет Instagram представил новый вордмарк (фото: Pexels)
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Instagram лишился логотипа, использовавшего 10 лет. В Meta решили освежить фирменный стиль платформы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на CEO Instagram Адама Моссери.

Оценка редизайна и позиция топов

Моссери описал новый логотип как более "острый и современный", подчеркнув, что он сохраняет отсылку к оригиналу и придерживается простоты.

Несмотря на то, что пользователи часто негативно воспринимают изменения в привычных брендах и логотипах, обновленный дизайн Instagram получил не только жалобы, но комплименты.

Пользователи отметили более свежий вид и похвалили выбор шрифта.

Дебаты вокруг шрифта

В сети уже появилось немало шуток о том, что из-за формы буквы "r" название компании теперь читается как "Instagzam". Однако бренд "Instagram" настолько узнаваем, что большинство людей сразу понимает написанное, несмотря на художественные элементы.

Новый шрифт вордмарка отсылает к рукописному письму (курсиву), добавляя классические закручивания к буквам "s", "r" и "g".

Пользователи с опытом отмечают, что это интересный выбор, учитывая, что младшие поколения больше не учатся писать курсивом, поэтому могут не сразу понять, почему форма, похожая на парус маленькой лодки, на самом деле является буквой "s".

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Как реагирует Meta?

В последний раз Instagram обновлял свой дизайн в 2016 году. Тогда компания отказалась от классической коричневой камеры с радужной полоской в пользу яркого розового градиента, остающегося иконкой приложения и сегодня.

Meta пока не комментировала редизайн, как и то, стоит ли ожидать других изменений в дизайне Instagram в скором времени.

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