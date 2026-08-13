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Facebook стал персональным советником блоггеров: что умеет новый инструмент

10:34 13.08.2026 Чт
2 мин
Приложение самостоятельно анализирует показатели страницы и генерирует ответы на комментарии
aimg Ольга Завада
Facebook стал персональным советником блоггеров: что умеет новый инструмент Новое приложение с ИИ поможет удержать авторов (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Facebook превращает ИИ в персонального советника для креаторов. Новый Creator Studio подсказывает авторам, как расширять аудиторию и эффективно работать со своим сообществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta.

ИИ-ассистент вместо сложных графиков

Встроенный ИИ-помощник разработан для предоставления рекомендаций на основе стиля контента, его эффективности, уровня вовлеченности аудитории и поставленных целей .

Вместо того чтобы самостоятельно анализировать сложные графики и панели управления, авторы могут задавать системе прямые вопросы. К примеру: "Когда мне лучше публиковать посты?" или "Что люди обсуждают в моих комментариях?".

Также предусмотрена возможность задавать уточняющие вопросы для более глубокого анализа.

Умная работа с комментариями и ежедневная рутина

Приложение Creator Studio получило ряд инновационных инструментов для ежедневной работы. Среди них

ИИ-помощник для комментариев: система выделяет самые важные отзывы и создает черновики ответов, копируя фирменный стиль и тон автора. Перед публикацией креатор может отредактировать и окончательно утвердить предложенный текст.

Ежедневные приоритеты: при каждом запуске приложения пользователь видит ленту главных задач. Она включает анализ эффективности последнего сообщения, отслеживание прогресса по поставленным целям и перечень комментариев, требующих немедленного ответа.

Creator Studio пока доступен для всех авторов на iOS в Соединенных Штатах и Канаде.

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Расширение экосистемы

Запуск нового приложения является частью масштабной стратегии Meta по расширению своих продуктов. В последние месяцы компания выпустила:

  • Forum - отдельное приложение для групп Facebook, работающее по принципу Reddit.
  • Instants - приложение для обмена исчезающими фотографиями с друзьями в Instagram.
  • Pocket - игровое приложение.
  • StoryKit - ИИ-приложение, которое автоматически генерирует детские истории.

Конкуренция на рынке

Предоставляя авторам доступ к Creator Studio, компания Meta стремится сохранить их активность в Facebook и выиграть конкуренцию за внимание креаторов в TikTok и YouTube.

Кроме того, компания пытается уменьшить зависимость блоггеров от посторонних инструментов типа ChatGPT при поиске идей для контента.

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