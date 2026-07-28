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Threads изменяет личные сообщения: Meta AI теперь будет отвечать прямо в чатах

12:09 28.07.2026 Вт
2 мин
Чем удивит новое обновление?
aimg Ольга Завада
Threads изменяет личные сообщения: Meta AI теперь будет отвечать прямо в чатах Threads разворачивает Meta AI в чатах (фото: Unsplash)
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В Threads появится встроенный чат с Meta AI. Новая функция позволит обращаться к искусственному интеллекту прямо в личных сообщениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CEO Threads Коннора Гейза.

Что изменилось?

Ранее пользователи Threads в некоторых странах могли взаимодействовать с ассистентом только в публичных сообщениях – по аналогии с ботом Grok в соцсети X. Новая интеграция переносит общение в частный формат.

В частных чатах с Meta AI можно отправлять:

  • публикации из Threads;
  • изображения и фотографии;
  • ссылки на внешние ресурсы;
  • видеоматериалы.

Пользователи могут задавать уточняющие вопросы, просить объяснения или подробнее разбирать любую тему, не оставляя диалог.

Конкуренция с ChatGPT и Gemini

Главная цель разработчиков - сделать Threads удобным местом для поиска информации и получения рекомендаций.

Внедряя чатбот в собственную экосистему, Meta рассчитывает уменьшить потребность пользователей обращаться к посторонним ИИ-сервисам, таким как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.

Отметим, что аналогичная функция уже работает в личных сообщениях других продуктов компании - Facebook, Instagram и WhatsApp.

Читайте больше: Meta приблизилась к чтению сознания: ИИ переводит мысли в текст

Как скрыть ИИ из публичной ленты?

Параллельно с обновлением чатов Meta продолжает тестировать присутствие Meta AI в публичной ленте Threads на отдельных рынках. Компания собирает отзывы и предлагает инструменты для тех, кто не желает видеть ответ бота в общей ленте.

Чтобы уменьшить количество публикаций от ассистента, пользователи могут воспользоваться следующими настройками :

  • отключить уведомление от аккаунта "@meta.ai";
  • выбрать опцию "Не интересует" под сообщением чатбота;
  • скрыть ответы бота, которые появляются под своими публикациями.

Глобальное развертывание Meta AI в приватных чатах Threads началось с 27 июля.

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