Threads изменяет личные сообщения: Meta AI теперь будет отвечать прямо в чатах

В Threads появится встроенный чат с Meta AI. Новая функция позволит обращаться к искусственному интеллекту прямо в личных сообщениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CEO Threads Коннора Гейза .

Что изменилось?

Ранее пользователи Threads в некоторых странах могли взаимодействовать с ассистентом только в публичных сообщениях – по аналогии с ботом Grok в соцсети X. Новая интеграция переносит общение в частный формат.

В частных чатах с Meta AI можно отправлять:

публикации из Threads;

изображения и фотографии;

ссылки на внешние ресурсы;

видеоматериалы.

Пользователи могут задавать уточняющие вопросы, просить объяснения или подробнее разбирать любую тему, не оставляя диалог.

Конкуренция с ChatGPT и Gemini

Главная цель разработчиков - сделать Threads удобным местом для поиска информации и получения рекомендаций.

Внедряя чатбот в собственную экосистему, Meta рассчитывает уменьшить потребность пользователей обращаться к посторонним ИИ-сервисам, таким как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.

Отметим, что аналогичная функция уже работает в личных сообщениях других продуктов компании - Facebook, Instagram и WhatsApp.

Как скрыть ИИ из публичной ленты?

Параллельно с обновлением чатов Meta продолжает тестировать присутствие Meta AI в публичной ленте Threads на отдельных рынках. Компания собирает отзывы и предлагает инструменты для тех, кто не желает видеть ответ бота в общей ленте.

Чтобы уменьшить количество публикаций от ассистента, пользователи могут воспользоваться следующими настройками :

отключить уведомление от аккаунта "@meta.ai";

выбрать опцию "Не интересует" под сообщением чатбота;

скрыть ответы бота, которые появляются под своими публикациями.

Глобальное развертывание Meta AI в приватных чатах Threads началось с 27 июля.