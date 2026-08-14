Минобороны РФ цинично пригрозило украинцам "заморозкой" зимой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МО РФ в Telegram.

РФ снова угрожает мирным украинцам

Российское оборонное ведомство опубликовало фотографию, на которой изображены ударные дроны.

На фото разместили подпись: "Как снег на голову". Таким образом, враг намекнул, что зимой усилит дроновый террор против гражданских.

"Зимой вам будет "заморозка", - цинично заявило Минобороны РФ, обращаясь к украинцам.

Вероятно, это не только угроза, но ответ Москвы на новое предложение Киева.

Как известно, накануне Украина призвала Кремль к перемирию в воздухе и энергетической сфере. Кроме того, она предложила "заморозить" войну по всей линии фронта.

Таким образом власти РФ в очередной раз дали понять, что не собираются останавливать боевые действия и садиться за стол переговоров.

Обновлено в 11:25

В Украине уже отреагировали на новую угрозу РФ

С заявлением по этому поводу выступил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Там российское минубийств выставило фоточку "шахеда" и пообещало "заморозку". Я бы тоже мог выставить там кусочек фото баллистики или какого-то нашего дрона и тоже что-то такое написать. Но зачем, если минобороны рф таким образом и так обратилось к россиянам", - написал он.

Как объяснил Коваленко, эта угроза фактически была адресована не только украинцам, но и населению РФ.

Таким образом, россияне уже сейчас знают, благодаря кому зимой у них не будет света и тепла.

"Все благодаря минобороны рф. Зеркало всегда работает. Что посеешь - то и пожнешь", - предупредил Коваленко.