Instagram позбувся старого логотипу: Meta показала новий дизайн уперше за 10 років

Instagram позбувся логотипу, який використовував 10 років. У Meta вирішили освіжити фірмовий стиль платформи.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на CEO Instagram Адама Моссері .

Оцінка редизайну та позиція топів

Моссері описав новий логотип як "гостріший та сучасніший", підкресливши, що він зберігає відсилку до оригіналу та дотримується простоти.

Попри те, що користувачі часто негативно сприймають зміни у звичних брендах та логотипах, оновлений дизайн Instagram отримав не лише скарги, а й компліменти.

Юзери відзначили свіжіший вигляд і похвалили вибір шрифту.

Дебати довкола шрифту

У мережі вже з'явилося чимало жартів про те, що через форму літери "r" назва компанії тепер читається як "Instagzam". Проте бренд "Instagram" є настільки впізнаваним, що більшість людей одразу розуміє написане, попри художні елементи.

Новий шрифт вордмарку відсилає до рукописного письма (курсиву), додаючи класичні закручування до літер "s", "r" та "g".

Користувачі з досвідом зазначають, що це цікавий вибір з огляду на те, що молодші покоління здебільшого більше не вчаться писати курсивом, тому можуть не одразу зрозуміти, чому форма, схожа на вітрило маленького човна, насправді є літерою "s".

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Як реагує Meta?

Востаннє Instagram оновлював свій дизайн у 2016 році. Тоді компанія відмовилася від класичної коричневої камери з веселковою смужкою на користь яскравого рожевого градієнта, який залишається іконкою застосунку і сьогодні.

Meta наразі не коментувала редизайн як і те, чи варто очікувати інших змін у дизайні Instagram незабаром.